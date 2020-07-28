Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 00:17,  29 июля 2020
    ggbet
Фигурное катание
0

Тренер рассказал об усложнениях Павлюченко/Ходыкина перед новым сезоном

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Сергей Росляков рассказал о том, как проходит подготовка пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин к новому сезону.

Слова Рослякова приводит «Р-Спорт». По мнению специалиста, перерыв в подготовке был очень большим, однако его подопечные потихоньку набрали нужную форму и восстановили все технические элементы.

Павлюченко и Ходыкин продолжают исполнять параллельный тройной флип, а также занялись усложнением программ.

«Теперь будем прыгать каскад тройной тулуп – тройной тулуп. Усложнили и поддержки», – заключил Росляков.

В прошлом сезоне Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин стали серебряными призерами двух этапов серии Гран-при, а также бронзовыми призерами чемпионата России в Красноярске и чемпионата Европы в Граце, Австрия.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров