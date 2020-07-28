Тренер рассказал об усложнениях Павлюченко/Ходыкина перед новым сезоном

Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Сергей Росляков рассказал о том, как проходит подготовка пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин к новому сезону.

Слова Рослякова приводит «Р-Спорт». По мнению специалиста, перерыв в подготовке был очень большим, однако его подопечные потихоньку набрали нужную форму и восстановили все технические элементы.

Павлюченко и Ходыкин продолжают исполнять параллельный тройной флип, а также занялись усложнением программ.

«Теперь будем прыгать каскад тройной тулуп – тройной тулуп. Усложнили и поддержки», – заключил Росляков.