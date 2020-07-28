Московский ЦСКА установит сумму отступных в контракте с аргентинским форвардом Адольфо Гайчем.

По данным портала TyC Sports, московский клуб пропишет в соглашении с нападающим сумму отступных размером в 30 миллионов евро.

Напомним, форвард «Сан-Лоренсо» в скором времени должен присоединиться к московскому ЦСКА, он уже подтвердил грядущий переход. Завтра, 29 июля, футболист пройдет тестирование на коронавирус, и если анализ окажется отрицательным, то Гайч вылетит в Россию для подписания контракта.

Сообщается, что форвард уже получил необходимые разрешения для прибытия в Россию.

По данным СМИ, Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА 5-летний контракт, по которому будет получать 900 тысяч евро в год с бонусом в 5 тысяч евро за каждое голевое действие.