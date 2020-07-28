Бразильский нападающий Халк, который выступает за клуб китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», не исключил возможности продолжения карьеры в Европе.

В интервью бразильскому порталу Lance Халк не ответил на вопрос, будет ли сезон-2020 последним для него в чемпионате Китая. Футболист заявил, что не любит говорить что-то, а потом брать слова назад.

«У меня есть предложения из Бразилии и много вариантов в Европе: Турция, Португалия, Англия, Испания, Италия, Германия, а также есть вариант в Китае. Каждый день поступают новые предложения», — заявил Халк, подчеркнув, что у него очень хорошее положение на рынке.

Также футболист отметил, что сосредоточен только на своей текущей работе и собирается выкладываться по максимуму.

Напомним, Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» в 2016 году.