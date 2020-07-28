Главные новости из мира спорта за 28 июля — в традиционном дайджесте от Nevasport.

В РПЛ составили календарь на сезон-2020/21. «Зенит» начнет розыгрыш с выезда в Волгоград

На официальном сайте Российской Премьер-лиги был опубликован полноценный календарь на сезон-2020/21 в чемпионате России по футболу. Первый тур розыгрыша состоится с 8 по 11-е августа, действующий чемпион России петербургский «Зенит» проведет выездной матч в Волгограде против «Ротора», новичка РПЛ. В заключительном туре (16 мая) «Зенит» проведет выездной матч против «Тамбова».

Глава UFC: Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским обладателем временного пояса Джастином Гэтжи пройдет 24 октября. «Я говорю вам прямо здесь и сейчас: бой состоится», — сказал Уайт, слова которого приводит CNN. Позже в официальном «Инстаграме» UFC появился постер боя, на котором указана та же дата.

ВФЛА просит World Athletics отложить решение по статусу организации. Штраф еще не оплачен

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отправил письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). В заявлении ВФЛА просит WA отложить принятие решения по статусу организации на более поздний срок, российская сторона верит в то, что главная цель WA — это очищение мирового спорта от допинга, а не монетарные санкции.

«Урал» объявил имя нового главного тренера

Юрий Матвеев назначен главным тренером екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что тренерский штаб команды также вошли ассистент Евгений Аверьянов, тренер вратарей Андрей Шпилев, тренер-аналитик Дмитрий Столбиков, тренер-реабилитолог Владимир Гашнев, а также специалисты по физподготовке Павел Суетин и Иван Йовановски.

Медведев объявил, что возвращается к тренировкам после паузы

Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил, что возвращается к тренировкам после перерыва. «Последний день отдыха. Возвращаюсь к тренировкам», — написал Даниил на своей странице в «Инстаграме».

Тараканова тренируется со сборной России по фигурному катанию на роликах

Российская фигуристка Анастасия Тараканова тренируется со сборной России по фигурному катанию на роликовых коньках. Тренировки проходят в городе Дубна Московской области. Фото спортсменки появилось в «Инстаграме» тренера сборной России по роллер-спорту Ирины Климовой. Неизвестно, перешла ли спортсменка в другой вид спорта официально, сама Тараканова об этом не сообщала.