Как и всегда, большая часть трансферных слухов приходится именно на «Зенит». Один из таких уже стал реальностью — в Петербург приехал Деян Ловрен. Вспоминаем, с кем команду еще связывали летом.

Денис Черышев

Слухи о том, что Денис Черышев перейдет в «Зенит», ходят уже не первый год. В этот раз сообщалось, что Черышев уже близок к заключению соглашения, но позже выяснилось, что это и правда лишь слухи, о чем рассказал отец игрока. Сам Денис не настроен вести переговоры и хочет остаться в «Валенсии».

Александр Кокорин

Саша стал свободным агентом и теперь просто открывает меню и выбирает предложение пожирнее. Разгуляться есть где: помимо «Зенита», Кокорина хотят «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Динамо» и «Сочи». Интерес из Европы поугас, а потому гонка финансовых вооружений началась: кто предложит лучшие условия — к тому Кокорин и поедет.

Антон Зиньковский

Зиньковский наверняка уйдет из «Крыльев Советов»: смотреть из ФНЛ, как его друг Соболев забивает за «Спартак», должно быть несколько обидно. Помимо «Зенита» Зиньковским интересуются «Краснодар» и киевское «Динамо», но понятно, кто при переговорах будет звучать убедительнее.

Владислав Сарвели

22-летняя звезда «Чертаново» зачем-то понадобилась петербуржцам, которые, видимо, за счет него хотят заполнить квоту российских футболистов в заявке. Вингер стоит всего лишь 1 млн евро, и заплатить на игрока, у которого есть еще и итальянское гражданство, такие деньги «Зениту» не составит труда.

Максим Глушенков

Сразу после первого яркого матча Глушенкова за «Крылья» пошли слухи об интересе «Зенита». Отец футболиста в тот момент заявил, что говорить об этом пока рано. Сейчас Максим находится в неопределенном состоянии, и поэтому предложения поступать ему наверняка будут.

Виллиан Роша

Защитник «Портимоненсе» оценивается порталом Transfermarkt в 325 тысяч евро, но по информации португальских СМИ, «Зенит» предлагает за него 20 миллионов. Возможно, там переоценивают петербуржцев и их щедрость. А может быть, дело в том, что отступные за игрока — 40 млн. В любом случае, остается непонятным, зачем Виллиан Роша вообще нужен «Зениту».

Вандерсон

Интересный вариант для «Зенита» — Вандерсон отлично проявил себя в «Краснодаре». Сообщалось, что петербуржцы готовы приобрести его уже этим летом. Если трансфер состоится, бразилец вполне может стать игроком основы.

Леандро Кабрера

Невероятно странный трансферный инсайд о «Зените» поведал портал El Señor del Balón, который заявил, что петербуржцам потребовался уругвайский защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера. Все бы ничего, но сообщается, что 29-летнему игрока руководство готово платить 9 (!!!) млн евро в год! В нашем чемпионате столько не получает никто, даже Малкому хватает 6,5 млн. В общем, еще один стереотип о «Зените», реализованный в никудышный инсайд.

Райан Бабел

Известный голландец вдруг взорвал на старости лет в «Фулхэме». Он неплохо смотрелся и в «Галатасаре» с «Аяксом», но турки решили продать 33-летнего форварда из-за слишком большой зарплаты. На 33-летнего футболиста претендуют «Зенит» и «Сент-Этьен», но есть большие сомнения, что такой футболист нужен Семаку.

Хавьер Пасторе

Слухи по аргентинцу, поигравшему в «ПСЖ» и «Роме», пока неопределенные, а его агент отрицает интерес «Зенита», однако он добавил, что предложения клубов из России Пасторе рассматривать готов. Возможно, так агент подогревает интерес к персоне своего клиента, и скоро переговоры с ним начнутся.