Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва присоединилась к челленджу в поддержку борьбы за права женщин и гендерного равноправия.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала черное-белое фото и приняла эстафету от двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«Каждая женщина хоть капельки, но сомневается в себе. И это нормально. Ведь каждая хочет добиться идеала. И я хочу, чтобы каждая девушка, женщина, в которой эта капелька сомнения есть, у которой не всё на данный момент удачно складывается в жизни, прочитала этот пост. Каждая женщина уникальна и прекрасна!» — написала Боброва под публикацией.

Она подчеркнула, что абсолютно каждая женщина по-своему прекрасна, просто не все могут это увидеть.

В рамках челленджа девушки выкладывают свои черно-белые фото и сопровождают их хэштегами #womanenpowerment («Расширение возможностей женщин») и #womansupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»). Ранее в нем приняла участие Виктория Синицина.