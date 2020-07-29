Чемпион мира в гонках на выносливость в классе LMP2 пилот G-Drive Racing Роман Русинов оценил выступления россиянина Даниила Квята на старте сезона-2020 в Формуле-1.

После трех этапов пилот «Альфа Таури» идет на 15-м месте личного зачета, набрав одно очко.

По мнению Русинова, в целом Квят выглядел неплохо, на сегодняшний момент он является лучшим российским гонщиком.

«Я не Нострадамус, конечно, но очень хочется надеяться, что на каких-то трассах в этом году мы увидим и его борьбу за топ-3. Рассчитываю увидеть Квята на пьедестале», — сказал Русинов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, следующий этап Гран-при Формулы-1 состоится уже в ближайшие выходные в Великобритании.