Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кокориным, на которого претендуют сразу несколько российских клубов.

Селюк заявил, что ему становится грустно за российский футбол, когда он видит, как за Кокорина борются столько клубов.

«Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что ж у нас за чемпионат такой дерьмовый», — заявил Селюк, слова которого приводит News.ru.

Он подчеркнул, что если представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы ему идти только в «Зенит».

«Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и ещё тупее, глупость на глупости», — сказал агент.

Напомним, на Кокорина претендуют «Сочи», «Рубин», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».