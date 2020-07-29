Короткий перерыв между двумя сезонами не позволяет руководителям клубов тянуть с тренерскими назначениями.

Андрей Талалаев – «Ахмат»

Месяц работы Талалаева в «Крыльях Советов» подтвердил, что этот тренер может решать большие задачи на уровне РПЛ. Ранее специалист провел шикарную работу в «Химках», на инерции от которой подмосковный клуб доехал до РПЛ и финала Кубка России. В Талалаева поверили в Грозном – до такой степени, что предложили контракт сразу на 3 года. Андрей Викторович может спокойно работать, строить новую команду, не боясь скорой отставки. Однако зная темперамент руководства клуба из Грозного результаты нужно показывать уже в первый сезон.

Юрий Матвеев – «Урал»

После отставки Дмитрия Парфенова «Урал» не стал искать кого-то со стороны. Клуб поверил в человека, который работает в Екатеринбурге уже 11 лет. Юрий Матвеев, некогда грозный форвард «Ростсельмаша», тренировал вторую команду «Урала» еще в 2009 году. Несколько лет назад он уже исполнял обязанности главного в основной команде, однако затем вновь стал работать с «Уралом-2». На этот раз Григорий Иванов поверил в Матвеева. В этом есть свои плюсы – Иванову никто не будет мешать вникать в тренерские тонкости со скамейки запасных, а Матвеев хорошо знает местных воспитанников, на которых в Екатеринбурге есть большая надежда.

Игорь Осинькин – «Крылья Советов»

В сложной ситуации самарский клуб принял бывший тренер «Чертаново», проделавший отличную работу с клубом в прошлом сезоне. Вместе с ним в Самару должны переехать сразу 8 ведущих футболистов «Чертаново». Что это будет за команда пока не знает даже сам тренер, который, по его же признанию, имеет весьма поверхностный взгляд на то, кто из игроков остается, кто команду покинет и какие задачи будут поставлены перед «Крыльями Советов» в турнире ФНЛ.

Бонус. Магомед Адиев – новый контракт «Чайкой»

Президент «Чайки» Андрей Чайка поверил в Магомеда Адиева, который в позапрошлом сезоне блистал красноречием в качестве главного тренера «Анжи». С Адиевым подписан долгосрочный контракт и перед ним поставлены большие задачи. Динамично развивающийся клуб из Песчанокопского стремится до 2023 года оказаться в Премьер-лиге. Адиева оценили, как молодого, но уже грамотного и профессионального специалиста, способного расти вместе с клубом. Слухи связывали его с тульским «Арсеналом», но Адиев остался в «Чайке».