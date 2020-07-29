Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией относительно возможного расширения лиги.

Специалист отметил, что в связи с ситуацией в мире сейчас сложно вести переговоры с заинтересованными странами, так как необходимо увидеть инфраструктуру и ознакомиться с проектом вживую, а не по видеосвязи.

Морозов подчеркнул, что в ближайшем сезоне лига точно не ожидает расширение, однако впоследствии могут появиться новые команды.

«Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений ещё далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идёт финансирование», – сказал Морозов, слова которого приводит сайт телеканала «Матч ТВ».