Валерий Польховский сможет приступить к работе на посту главного тренера сборной России в середине августа, сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

По информации ТАСС, его кандидатура еще не утверждена Министерством спорта РФ, однако все необходимые для согласование документы уже направлены в ведомство. Обновленный состав Правления СБР рекомендовал Польховского на должность 16 июля.

Напомним, слухи о назначении Польховского появились еще в конце сезона-2019/20, однако тогдашний президент СБР Владимир Драчев выступил категорически против кандидатуры специалиста. После того, как Драчев покинул СБР, а главой организации стал Виктор Майгуров, было принято решение вновь обратиться к Польховскому.