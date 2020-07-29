Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов покинул свою должность. Вместо него назначен муниципальный депутат и гендиректор «Арены Химки» Александр Зайцев.

При этом Иванов не покидает клуб, а продолжает работу в его структуре в альтернативной должности. Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что у «Химок» не возникло претензий к работе Иванова, кадровые перестановки произошли в результате обоюдного решения сторон.

«У нас новый этап. Иванову мы благодарны за его дела, при нем «Химки» получили новую жизнь. Он эффективный менеджер», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Химки» заняли второе место в ФНЛ и получили право выступать в чемпионате России в сезоне-2020/21.