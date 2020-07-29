Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как помогал итальянцу Клаудио Маркизио найти квартиру в Санкт-Петербурге.

На своей странице в «Инстаграме» Малафеев написал, что старался сделать так, что его работа в «Зените» и в «М16» не пересекалась, однако один раз пришлось пренебречь этим принципом.

«Клаудио Маркизио с супругой долго не могли найти квартиру в аренду. И вроде требований немного: центр, большая площадь и не меньше трех спален, чтобы могли приезжать родственники или друзья — но ни один вариант не устраивал», — рассказал Малафеев.

По его словам, руководство клуба попросила его помочь новичку команды. Подходящий вариант нашелся на Фонтанке, но возникли сложности в связи с тем, что в квартире был минимум мебели, а собственники элитной недвижимости не приветствуют изменения в дизайне интерьера.

«Когда пришло время оплачивать первый и последний месяцы аренды, у Клаудио не оказалось нужной суммы в рублях. А требовалось прилично. Предложил дать в долг, но подключился клуб, и разрешили ситуацию», — рассказал Малафеев.

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