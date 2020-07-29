Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пообщался с главным тренером команды Сергеем Семаком на тему своего будущего.

По информации «РБ-Спорт», Семак по-прежнему хочет видеть форварда в составе, однако окончательное решение до сих пор не принято.

Напомним, контракт Кокорина с «Зенитом» истекает в ближайшее время. Вторую часть минувшего сезона футболист провел в «Сочи» на правах аренды. Черноморский клуб заинтересован в том, чтобы форвард остался в команде на следующий сезон.

На игрока также претендуют «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», однако сам Кокорин ответил, что сначала хочет услышать решение «Зенита».