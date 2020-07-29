Своим мнением о том, куда переходить нападающему Александру Кокорину с Nevasport делится экс-защитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо СПб», селекционер «Зенита» и спортивный директор московского «Динамо» Дмитрия Галямин.

Если бы «Зенит» захотел Кокорина, то футболист бы выбрал этот клуб. Экономическая ситуация не лучшая. Сколько бы предложение на него не посыпалось бы, они все будут уступать «Зениту».

«Локомотив» не может прыгнуть выше потолка. Нужно понимать, в какой экономической ситуации находится футбол. Я сомневаюсь, что московский клуб может дать больше «Зенита». Это раз.

Кроме финансов есть еще Лига чемпионов. «Зенит» на 100 процентов будет играть и в этом году, и в следующем, и далее. Так сложился футбольный рынок, что конкурентов у «Зенита», чтобы создать хорошую команду в России нет.

Кокориным интересуется и в «Спартаке». Во всяком случае, если это так, у «Спартака» шансов больше, чем у «Локомотива».

Но вопрос стоит так — хочет ли Кокорин играть в Лиге чемпионов? 29 лет человеку, а он в Лиге чемпионов сыграл считанное количество игр.

Вокруг Кокорина много слухов. Это нормальный процесс. Вполне возможно, эти слухи могут специально пускаться для поднятия его цены. В том числе и среди европейских клубов. Однако футбол в Европе также переживает не лучшие времена. Там его могут взять те люди, которые его хорошо знают, которые за ним следили. С учетом того, что Кокорин несколько лет не играл за сборную, не играл в еврокубках, вряд ли кто-то рискнет платить большие деньги, даже если футболист приходит свободным агентом.