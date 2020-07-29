Московский «Локомотив» отказался от подписания контракта с нападающий Александром Кокориным.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», руководство «железнодорожников» не будет подписывать Кокорина по «футбольно-политическим» причинам, а не из-за финансовых вопросов.

По данным портала, самое вероятное развитие событий — переход Кокорина в «Сочи», где он находится по сей день и тренируется с командой до окончания текущего контракта — 31 июля. Это подтвердил и главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

По-прежнему реальным остается вариант подписания нового контракта с «Зенитом».

Пока не выбыл из борьбы за форварда «Спартак», по данным СМИ, предложивший Кокорину трехлетний контракт, а также выполнение его финансовых условий. Также не отпал вариант с переходом в московское «Динамо».