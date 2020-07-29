Бывший форвард «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался о возможном переходе Александра Кокорина в стан «красно-белых».

Слова Павлюченко цитирует портал «Чемпионат».

«Саша Кокорин усилил бы «Спартак», сейчас половина команды будет новой», — сказал эксперт, отметив, что если «Спартак» хочет выигрывать, то нужно хорошее усиление.

Кокорин, по мнению Павлюченко, это тот форвард, который забивает и играет на приличном уровне. «Это точно будет серьёзное приобретение», — отметил Павлюченко, добавив, что вряд ли Кокорин вернется в «Зенит», поскольку было уже много шумихи вокруг трансфера в «Сочи».

«Лично мне хочется, чтобы он перешёл в «Спартак», — заключил Павлюченко.

Напомним, по данным «Чемпионата», «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт.