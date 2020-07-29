Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе Александра Кокорина в стан красно-белых, а также о финансовых запросах игрока.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Червиченко отметил, что «Спартак» — это не команда Кокорина, ведь у форварда было «динамовское» и «зенитовское» прошлое. Также Червиченко подчеркнул, что у «Спартака» нервные болельщики, и это тоже может негативно повлиять на трансфер.

«В СМИ пишут, что Кокорин хочет по контракту 12 млн евро за 3 года? На мой взгляд, абсолютно неадекватные цифры. Я не вижу здесь отдачи. 4 миллиона евро в год. Вы в своем уме?!», — сказал Червиченко, подчеркнув, что даже сумма в два раза меньше тоже была бы спорной.

Напомним, пока неизвестно, где окажется Александр Кокорин в новом сезоне — в «Зените», «Сочи», «Спартаке» или «Динамо».