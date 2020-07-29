Российский защитник, экс-игрок петербургского «Зенита» Игорь Смольников официально стал игроком «Краснодара».

В заявлении клуба на официальном сайте говорится, что Смольников подписал с «Краснодаром» двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Действие соглашения начинается 1 августа 2020 года. В «Краснодар» Смольников перешел в статусе свободного агента.

За «Краснодар» Игорь Смольников уже выступал в сезоне-2012/13.

За «Зенит» Игорь Смольников провел семь сезонов и успел стать трехкратным чемпионом России по футболу, а также двукратным обладателем Кубка страны. Защитник провел за «сине-бело-голубых» 198 матчей, забил 10 мячей и сделал 21 голевую передачу.

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