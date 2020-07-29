Английский футбольный клуб «Эвертон» не заинтересован в подписании контракта с сербским защитником Браниславом Ивановичем, который сегодня, 29 июля, покинул «Зенит».

Информацию об этом сообщает портал Daily Mail. В сербских СМИ появлялась информация о том, что Иванович близок к переходу в «Эвертон», где работает итальянец Карло Анчелотти, тренировавший защитника в «Челси». По информации английских источников, «Эвертон» собирается приобрести более молодых игроков на позицию защитника. Браниславу Ивановичу сейчас 36 лет, он заинтересован в возвращении в АПЛ, где провел 9 лет своей карьеры.

За «Зенит» Бранислав Иванович выступал с 2017 года, защитник был капитаном команды и успел стать двукратным чемпионом России вместе с сине-бело-голубыми.