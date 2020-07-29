Российский нападающий Федор Смолов вернулся к тренировкам с московским «Локомотивом» после возвращения из испанской «Сельты».

Информацию об этом сообщает пресс-служба «Локо» на официальном сайте клуба. Команда начала предсезонный сбор на базе в Баковке, к тренировочному процессу уже подключился вернувшийся из Испании Смолов, а также подключилась большая группа молодых футболистов.

Напомним, Федор Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды с февраля по июль 2020 года. За это время он забил два мяча в Ла Лиге — в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».

Футболист хотел бы остаться в Ла Лиге, однако клуб из Виго не выкупил его контракт и Смолову пришлось вернуться в РПЛ. Сейчас форварду 30 лет.