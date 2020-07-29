Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова рассказала о том, почему распался их дуэт с Андреем Новоселовым.

В прямом эфире в «Инстаграме» Sports.ru Столбова отметила, что в паре с Новоселовым у них разошлось понимание, для чего они собрались.

«Встал выбор — карьера или семья. У Андрея две прекрасные дочурки и прекрасная жена, очень сложно совмещать спортивную карьеру, когда у тебя есть семья», — отметила фигуристка, добавив, что на этом фоне пара Столбова/Новоселов не сложилась.

Столбова добавила, что после распада их дуэта она решила больше не пробовать кататься с другими партнерами, поскольку мотивация была уже не той, что раньше, как и состояние здоровья.

Напомним, Ксения Столбова и Андрей Новоселов катались вместе с лета 2018 года до зимы 2019 года. Вместе они выступили на этапе Гран-при в России, где заняли пятое место.