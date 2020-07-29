Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова назвала пару в фигурном катании, которая ей нравилась больше всего.

В прямом эфире в «Инстаграме» Sports.ru Столбова ответила, что ей всегда нравилось, как на льду выглядели немецкие фигуристы Алена Савченко и Робин Шолковы. «С каждым годом они прибавляли, меняли стили, привносили что-то новое», — сказала Столбова.

По словам фигуристки, когда в Сочи они с Федором Климовым взяли серебро в личном турнире, она ни за кем не следила и была сосредоточена только на себе и партнере. Тогда Столбова/Климов опередили Савченко/Шолковы по итогам двух программ: россияне получили серебро, немцы — бронзу.

«С Аленой Савченко мы спокойно общались, никогда не было косых взглядов», — подчеркнула Столбова.

Напомним, зимой 2020 года Ксения Столбова решила завершить спортивную карьеру.