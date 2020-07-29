Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов уговорил форварда Александра Кокорина подписать контракт с «красно-белыми».

Информацию об этом сообщает портал Metaratings. По данным издания, уже завтра, 30 июля, Кокорин подпишет контракт с московским клубом сроком на три года. Нападающий принял решение о переходе в «Спартак» после того, как провел встречу с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, она прошла на прошлой неделе.

Если переход Кокорина в «Спартак» состоится, то игрок подпишет контракт с новым клубом в статусе свободного агента: соглашение с петербургским «Зенитом» вот-вот истечет. Также на игрока претендовали московские «Локомотив» и «Динамо», заинтересованность в игроке выражал и «Сочи», где Кокорин провел полгода по арендному соглашению.