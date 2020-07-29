Петербургский хоккейный клуб СКА сделал заявление по поводу слухов о вспышке коронавируса в команде, из-за которой якобы были приостановлены тренировки.

Заявление клуба появилось в официальном «Твиттере» СКА.

«Сообщение канадского журналиста Рика Даливаля – фейк. Желаем всем здоровья и добра», – заявила пресс-служба СКА. Ранее журналист The Athletic Vancouver Рик Даливаль сообщил о том, что СКА прервал подготовительный сбор из-за того, что в команде были выявлены заражения коронавирусом.

Сейчас команда Валерия Брагина вернулась в Петербург, до этого СКА тренировался на базе в Новогорске.

В КХЛ вспышки коронавируса случились на сборах в «Спартаке», у ХК ЦСКА, череповецкой «Северстали», а также в омском «Авангарде».