Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказал мнение по поводу расписания матчей «Локомотива» в новом розыгрыше чемпионата России по футболу.

Слова Кикнадзе цитирует агентство ТАСС. По словам гендиректора «Локо», основные вопросы связаны с расписанием в августе.

«Поскольку мы попали в Суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день», — сказал Кикнадзе, подчеркнув, что это более напряженный график, чем при доигровке чемпионата.

Гендиректор «Локо» добавил, что в уставе клуба сказано о защите здоровья игроков, в то время как календарь РПЛ противоречит этому требованию.

«Все наши попытки каким-то образом разгрузить август и перенести матчи на сентябрь, к сожалению, пока успехом не увенчались», — сказал Кикнадзе.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 7-го августа.