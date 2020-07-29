Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возвращении нападающего Федора Смолова в «Локомотив».

Слова Червиченко цитирует портал «Советский спорт».

«Думаю, Смолову надо реально смотреть на вещи — понять, что карьера катится к закату», — сказал специалист, отметив, что если нападающий не будет предъявлять завышенные требования, то легко найдет себе команду.

Также Червиченко отметил, что Смолов вряд ли завоюет в России любовь болельщиков из-за эпизода на ЧМ-2018: «Люди так и будут припоминать пенальти, не забитый в четвертьфинале чемпионата мира Хорватии».

Напомним, Федор Смолов провел полгода в аренде в «Сельте», он забил два мяча в Ла Лиге — в ворота «Реала» и «Барселоны».