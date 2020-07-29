Римский «Лацио» одержал победу над «Брешиа» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Лацио» в этой встрече отличились Хоакин Корреа на 17-й минуте с передачи Чиро Иммобиле и сам Чиро Иммобиле уже на 82-й минуте игры.

Этот гол стал для итальянского форварда уже 35-м в текущем розыгрыше чемпионата Италии, что позволило Иммобиле обогнать Роберта Левандовски в списке претендентов на «Золотую бутсу». Польский форвард забил 34 мяча за сезон в 34-х матчах, у Иммобиле 35 мячей в 37 турах и еще один матч в запасе.

«Лацио» набрал 78 очков за 37 туров и пока располагается на 4-м месте в чемпионате Италии. У идущей третьей «Аталанты» также 78 очков, у «Интера» на втором месте 79 очков.