Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, что команда может сыграть вторым составом в Суперкубке России из-за насыщенного календаря РПЛ в августе.

Слова Мещерякова цитирует портал «Чемпионат». По мнению Мещерякова календарь странный, поскольку 7 матчей за 21 день — это перебор. Как считает председатель совета директоров, график матчей в РПЛ не располагает к хорошей игре, а также существует вероятность получения травм.

«Календарь волей неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом», — сказал специалист, отметив, что Суперкубок — важный трофей, однако после этого матча будут шесть не менее важных игр.

Игра «Зенита» с «Локомотивом» в Суперкубке России пройдет 7 августа в Москве, сезон в РПЛ эти клубы начнут 11 августа.