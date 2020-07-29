Российский журналист и футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

В своем телеграм-канале Арустамян заявил, что к Кокорину проявлял интерес ряд европейских клубов и форвард не подписывал контракт ни с кем в России, поскольку ждал реального оффера из Европы.

«На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована «Рома», — сообщил Арустамян, отметив, что все упирается в нюансы — команда не выступит в Лиге чемпионов и имеет мало свободных средств.

«Клуб в предпродажной стадии, а тут мало предсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше двух миллионов евро», — отметил Арустамян, добавив, что дельный интерес к игроку также проявили «Фиорентина» и «Наполи», однако до официального предложения дело не дошло.