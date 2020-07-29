Заслуженный тренер СССР по футболу, экс-наставник национальной сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение по поводу усиления «Зенита».

«Действительно усилить «Зенит» мог бы игрок уровня Кевина де Брюйне», — заявил Бышовец, чьи слова цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, у петербургской команды могло бы хватить денег на такую покупку, однако де Брюйне не поехал бы в команду, которая не борется за победу в Лиге чемпионов.

«Зениту» нужен игрок, который бы осмысленно преодолевал пространство с мячом, без мяча. Наличие такого игрока является ключевым», — сказал Бышовец, подчеркнув, что глубина и тонкость понимания очень важны, а дефицит профессионализма есть во всем.

Отметим, в прошлом сезоне «Зенит» приобрел за 40 миллионов евро бразильца Малкома из «Барселоны».