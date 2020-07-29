Генеральный директор московского «Спартака» прокомментировал сообщения прессы о том, что Александр Кокорин уже завтра, 30 июля, перейдет в московский «Спартак».

Слова Газизова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Гендиректор «Спартака» заявил, что не комментирует слухи, однако высказал свое мнение о нападающем.

«Я уже вам говорил, что Кокорин — очень сильный футболист. Он усилит любую команду РПЛ. И не только. Вот это я могу повторить еще раз», — сказал Газизов.

Напомним, по данным СМИ, Александр Кокорин подпишет трехлетний контракт с московским «Спартаком». На решение Кокорина повлияла личная встреча футболиста с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, которая состоялась еще на прошлой неделе.

Среди претендентов на Кокорина также называют «Зенит», «Сочи», «Локомотив» и «Рому».