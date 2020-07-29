Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжном спринте Стина Нильссон рассказала о допинг-тестировании по время карантина из-за пандемии коронавируса.

Слова Нильссон цитирует портал Aftonbladet.

«Тестов было меньше, чем обычно. Весной меня тестировали лишь дважды», — сказала спортсменка. Шведские биатлонистки продолжали тренировки несмотря на пандемию.

«Я была так рада, когда ко мне пришли допинг-офицеры из IBU – я почувствовала, что IBU заботится о спортсменах», – заключила Нильссон.

Напомним, Стина Нильссон перешла в биатлон по окончании сезона-2019/20 в лыжных гонках. Спортсменку сразу приняли в сборную Швеции по биатлону, она проходит подготовку по индивидуальной программе с усиленным акцентом на стрельбу.