Главные новости дня из мира спорта за 29 июля — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport.

Шатов официально стал игроком казанского «Рубина»

Российский полузащитник, экс-игрок «Зенита» Олег Шатов официально пополнил состав казанского «Рубина». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. В «Рубин» Шатов перешел в статусе свободного агента, его контракт с «Зенитом» истек по окончании сезона-2019/20 и не был продлен. Текущее соглашение Шатова с «Рубином» подписано на два года, его можно будет продлить еще на один год.

Смольников официально перешел в «Краснодар» подписав контракт на 2 года

Российский защитник, экс-игрок петербургского «Зенита» Игорь Смольников официально стал игроком «Краснодара». В заявлении клуба на официальном сайте говорится, что Смольников подписал с «Краснодаром» двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Действие соглашения начинается 1 августа 2020 года. В «Краснодар» Смольников перешел в статусе свободного агента.

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

«Зенит» на официальном сайте объявил, что защитник Бранислав Иванович покидает команду по истечении срока контракта. Стороны приняли решение не продлевать соглашение. «Зенит» поблагодарил Ивановича за профессионализм и время, проведенное в клубе, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

«Лацио» обыграл «Брешиа», Иммобиле обогнал Левандовски в споре за Золотую бутсу

Римский «Лацио» одержал победу над «Брешиа» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе «Лацио» в этой встрече отличились Хоакин Корреа на 17-й минуте с передачи Чиро Иммобиле и сам Чиро Иммобиле уже на 82-й минуте игры.

«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа

Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа. Действующий чемпион России «Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ во вторник, 11 августа. Подопечные Сергея Семака сыграют против «Ротора» в Волгограде, начало игры назначено на 18:00 по московскому времени.

КДК оштрафовал «Зенит» на 150 тысяч по итогам финального матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей по итогам финального матча Кубка России. Петербургскую команду оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение Регламента возобновления РПЛ и Кубка России по футболу. Еще 100 тысяч штрафа «Зенит» получил за поведение болельщиков на трибуне: команду оштрафовали за скандирование зрителями оскорбительных выражений.