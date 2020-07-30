Игра, которая полюбилась многим фанатам видеоигр, но не сильно зашла массовому потребителю, скорее всего, получит продолжение и выйдет в 2021 году. Первая часть вышла в 2006 году и стала переосмыслением GTA от все той же компании Rockstar Games: здесь вы управляете не бандитом, а школьником-хулиганом Джимми Хопкинсом, которому приходится ходить в школу, резать лягушек на уроках биологии и разбираться со старшеклассниками.

Слухи о выходе второй части Bully ходили еще до выхода Red Dead Redemption 2 — другого, «ковбойского», брата GTA. Пару лет назад авторитетный сайт об играх GameInformer добавил в свою базу игру с названием Bully 2: Kevin’s Back Jack. Как только это заметили пользователи, представители портала извинились за якобы ошибку и удалили игру, однако они явно что-то знали, когда вносили в базу игру с таким точным наименованием. Позже в сети появились арты, которые были представлены как настоящие арты к Bully 2.

В последнее время происходит много споров, какая игра станет следующей у Rockstar — вторая часть Bully или GTA VI. Главный инсайдер по видеоиграм с ником Yan2295 заявлял, что именно Bully 2 должна выйти после Red Dead Redemption 2. В игре RDR 2 даже есть пасхалка в виде персонажа, который подозрительно похож на Джимми Хопкинса. Кроме того, на револьвере этого персонажа выгравирована надпись «Canis canem edit», прямо как в названии первой Bully в некоторых странах Европы.

Бывший сотрудник Rockstar рассказал, что когда он еще в 2008-2009 годах работал над Bully 2, события происходили во время летних каникул Джимми Хопкинса, и вращались вокруг его вражды с новым отчимом и его детьми. Возможно, в новой игре эти разработки также будут задействованы.