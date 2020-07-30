Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил причину конфликта с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в матче полуфинала Кубка России (2:1).
«Потому что он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».
Нападающий добавил, что в матче со «Спартаком» просил судью обратить внимание на это. Соболев ответил, и начался конфликт. По мнению Дзюбы, если бы ситуация возникла в хоккее, а не футболе, Соболев бы молчал.
Напомним, в четверг, 30 июля, Дзюба продлил контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне Артем разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ.
Почему Дзюба считает, что ему можно провоцировать игроков на поле, указывать судьям на что обращать внимание (а они заточены руководством на полное благоприятствование Зениту), изображать непристойные сценки (которые еще более тупой человек переводит на клубы), а более талантливый нападающий, обладающий лучшей скоростью, силой удара и обводки, забивающий с игры больше него, должен молчать? Только потому, что он облюбован властью? Так это не надолго. )))