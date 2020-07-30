Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил причину конфликта с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в матче полуфинала Кубка России (2:1).

«Потому что он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

Нападающий добавил, что в матче со «Спартаком» просил судью обратить внимание на это. Соболев ответил, и начался конфликт. По мнению Дзюбы, если бы ситуация возникла в хоккее, а не футболе, Соболев бы молчал.

Напомним, в четверг, 30 июля, Дзюба продлил контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне Артем разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ.