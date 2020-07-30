Согласно официальной статистике на четверг, 30 июля, в России зафиксированы 5 509 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 9 322 россиянина, всего по выздоровлению выписаны 629 655 пациентов. 13 802 человека скончались, из них 129 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня у 191 042 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 678 новых случаев. Всего 240 644 жителя столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 144 новых пациента, общее число зараженных — 63 299. В Санкт-Петербурге установлены 162 новых случая (всего — 31 302).