Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об инциденте, произошедшем в раздевалке после матча с «Краснодаром».

Дзюба и Азмун, празднуя чемпионство, сымитировали половой акт, момент случайно был заснят на видео. По словам форварда, в этом не было никакого посыла — просто дурацкая шутка, которая не должна была попасть в интернет.

«Но в тот момент это было смешно и забавно. Нет там посыла никакого – просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всё. В этом весь прикол», — рассказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

Нападающий отметил, что в Иране к инциденту отнеслись спокойнее и поняли, что это просто шутка.

«Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены», — добавил Дзюба.

Артем рассказал, что на собрании команды обсуждался этот инцидент.

«Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора», — подытожил Дзюба.