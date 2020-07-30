Дзюба: Тему с Азмуном раздули неадекваты. Просто мороженым «Радуга» объелись

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как руководство клуба отреагировало на инцидент в раздевалке после матча с «Краснодаром». Дзюба и Азмун, празднуя досрочное чемпионство, сымитировали половой акт.

«В руководстве «Зенита» все люди адекватные. А тему, наоборот, раздули неадекваты. Просто мороженым «Радуга» объелись», — пошутил Дзюба в интервью «Чемпионату».

Он также отметил, что исполнил песню «Голубая луна» на чемпионской вечеринке, чтобы закрыть эту тему. По словам форварда, это было забавно, так как все его подкалывали и этого было не избежать. Он подчеркнул, что не парится из-за таких моментов.