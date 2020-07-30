Сегодня, 30 июля, вышла в свет автобиографическая книга Григоря Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, впоследствии ставшего информатором ВАДА. Книга под названием «Дело Родченкова» имеет подзаголовок «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».

В предисловии книги Родченков написал, что разоблачитель — это человек, живущий в потустороннем мире, где гордость за свои прошлые неэтичные достижения сосуществует с желанием разоблачить коррумпированную систему.

Автор подчеркивает, что не пытается оправдать свои действия, но стремиться быть честным. По словам Родченкова, он не уклоняется от отчета о том, что сделал, и не просит его прощать.