Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев останется в клубе, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, руководство клуба смогло убедить 27-летнего полузащитника продлить контракт.

Ранее в приоритете Кузяева были европейские лиги, однако, по всей видимости, футболист останется в Санкт-Петербурге.

Напомним, Кузяев пополнил состав «Зенита» перед началом сезона-2017/18, трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в 4 миллиона евро. До этого полузащитник защищал цвета грозненского «Ахмата».

Кузяев отыграл за «Зенит» 92 матча, в которых стал автором 12 забитых голов.