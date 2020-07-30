Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал подписание нового контракта с петербургским клубом.

«Чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь», — заявил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Футболист выразил надежду, что ему удастся завоевать новые трофеи вместе с «сине-бело-голубыми». Он подчеркнул, что смотрит вперед с большими ожиданиями как от себя, так и от команды.

По словам Дзюбы, Петербург стал для него родным городом. «Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера — везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург», — сказал форвард.