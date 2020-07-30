Центровой Грег Монро официально стал игроком подмосковных «Химок». Как сообщает сайт клуба, контракт с 30-летним баскетболистом рассчитан на один сезон.

До этого Монро защищал цвета немецкой «Баварии». Ранее сообщалось, что спортсмен рассматривал варианты продолжения карьеры в НБА.

В регулярном чемпионате Евролиги-2019/20 Монро принял участие в 28 матчах, в которых набирал в среднем по 12,9 очка, собирал 6,8 подбора и совершал 2,5 передачи. До этого баскетболист провел девять сезонов в НБА.

Большой интерес к баскетболисту проявлял петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые уже анонсировали трансфер игрока, однако сделка в итоге так и не состоялась.