Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный намерен одержать ещё две победы и уйти из спорта.

Следующим соперником Хабиба станет американец Джастин Гэтжи, поединок запланирован на октябрь 2020 года.

«Джастин — это очень непростой вызов. Это будет невероятный бой. Хабиб не бросал зал, он тренировался и сосредоточен как никогда. Он нацелен на показатель 30-0. Так он и сделает», — заявил Абдель-Азиз, слова которого приводит South China Morning Post.

Напомним, на счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках в ММА. Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что позволит Хабибу самому выбрать своего последнего соперника. Вчера Нурмагомедов намекнул, что в хочет провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле 2021 года.