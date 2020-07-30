Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка Вадима Немкова и Райана Бейдера.

По словам Шлеменко, перед поединком шансы практически равны, потому что команда Емельяненко хорошо знает Бейдера и сделала хорошие выводы. Шлеменко отметил, Федор сам ему проиграл, и этот опыт он передаст Вадиму.

По мнению Шлеменко, скорее всего, Немков победит по очкам, а бой будет не очень зрелищным.

«Не верю, что Бейдер сможет забороть Вадима, потому что у нашего бойца достаточно хороший уровень борьбы. А вот в стойке за счет тычков, джебов, лоукиков Немков сможет себя проявить», – сказал Шлеменко, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, титульный поединок Райана Бейдера против Вадима Немкова на турнире Bellator состоится 21 августа в Анкасвилле.