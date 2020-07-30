Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова, поделилась воспоминаниями о смерти своего отца, сенатора Вадима Тюльпанова.

Тюльпанов ушел из жизни 4 апреля 2017 года, спустя шесть дней у Миланы и Александра родился сын Артемий. Вскоре после этого пара рассталась.

По словам девушки, она сидела на полу в торговом центре, пока не приехал Кержаков и не забрал ее домой. Затем приехали коллеги ее отца, но вместо слов соболезнования говорили об акциях.

«Хотелось лечь, уснуть и никогда не вспоминать об этом. Это было 4 апреля, а 6-го его похоронили. Очень много людей пришло поддержать нас», — приводит «СтарХит» выдержки из книги Тюльпановой «Убей в себе жертву».

Милана также вспомнила, как ее супруг повел себя в день похорон.

«Я надеялась, что за моими плечами стоит Саша, что мы не одни. Но как же глубоко я ошибалась… Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал», — написала Тюльпанова.

Книга Тюльпановой должна выйти в свет в ближайшее время.