Армянский нападающий Александр Карапетян покинул футбольный клуб «Сочи».

Об этом рассказал сам футболист, слова которого приводит Sport24.

По словам Карапетяна, у него есть ощущения недосказанности, футболисту казалось, что он еще принесет пользу клубу. Карапетян отметил, он не может быть доволен тем, что играет пять или десять минут.

«Я уверен, что я бы мог дать «Сочи» больше, если бы мне давали больше игрового времени. Но я получал слишком мало времени на поле, я способен на большее, жаль, что я не смог показать 100% Карапетяна», — сказал Карапетян.

Напомним, Карапетян стал футболистом «Сочи» в июле 2019 года. Армянский нападающий провел в составе новичка РПЛ 21 игру чемпионата, забив два гола.