Российская Премьер-Лига (РПЛ) огласила имена футболистов, которые претендуют на премию лучшему игроку сезона.

В число номинантов вошли четыре игрока «Зенита»: нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, полузащитник Вильмар Барриос и защитник Дуглас Сантос. В числе их соперников два футболиста «Локомотива» — Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук, а также Никола Влашич из ЦСКА, Элдор Шомуродов из «Ростова», Евгений Луценко из «Арсенала», Даниил Фомин из «Уфы», Александр Соболев из «Спартака» и Эрик Биквалфи из «Урала».

Определять лучшего футболиста сезона будут эксперты: главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер», представители семи СМИ и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Все члены жюри составят свою тройку лидеров.