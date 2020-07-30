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  • 16:51,  30 июля 2020
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Футбол
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«Выпил очень много и утонул». Дзюба рассказал о гибели близкого друга

&#171;Выпил очень много и утонул&#187;. Дзюба рассказал о гибели близкого друга
Форвард ФК "Зенит" Артем Дзюба. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о гибели близкого друга.

По словам Дзюбы, в какой-то момент его подкосило, и Черчесов был одним из первых, кто это заметил, чем удивил и покорил форварда. Дзюба рассказал, что после второго матча с Бельгией Черчесов обратился к игроку.

«Он говорит: «Что с тобой, мой друг? Чувствую, что что-то произошло. Не вижу огня, запала, драйва, энергии, которую ты всем передаешь. Что случилось?» Я говорю, что все нормально. А он: «Нет, говори». Тогда я ему рассказал немножко», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

Форвард отметил, тренер поддержал его и рассказал свою историю, когда у него кое-что произошло в жизни, рассказал, как он справлялся. Дзюба добавил, после этого он постепенно стал приходить в себя, но ему очень не хватает друга.

Для меня это было тяжело. Даже сейчас говорим, у меня немного слезы проступают. Очень скучаю. Это друг из детства, с района. На самом деле, он был как брат для меня. Я не люблю такие слова, но тут действительно все так. Несчастный случай произошел. Он выпил очень много и утонул», — рассказал Дзюба.

Ранее петербургский «Зенит» официально объявил о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 31-летнего форварда составлено по схеме «2+1».

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