СКА и ЦСКА произвели обмен хоккеистами. Как сообщает «Чемпионат», столичный клуб получил права на защитника Егора Рыкова, отдав в Петербург своего воспитанника защитника Михаила Березовского.

В минувшем сезоне 23-летний Рыков дебютировал в АХЛ, где выступал за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. Большую часть сезона защитник пропустил из-за травмы.

17-летний Березовский может похвастаться выступлением за юниорскую сборную России, в составе которой стал победителем Мирового кубка вызова U17 в 2019 году.